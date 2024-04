Sylwia Bomba POSZUKUJE ASYSTENTKI. Wymagania? "Jeśli mieszkacie 300 km ode mnie, to raczej się nie uda"

Jak powszechnie wiadomo, każda szanująca się celebrytka potrzebuje personalnej asystentki, która będzie zajmowała się najróżniejszymi zadaniami. Od czasu do czasu w sieci pojawiają się ogłoszenia znanych osobistości, które poszukują pracowników na wspomniane stanowisko. Jeśli nie udało wam się załapać u Meryl Streep czy Kate Middleton , to nie traćcie nadziei, bowiem Sylwia Bomba ogłosiła właśnie, że poszukuje asystentki.

Sylwia Bomba nie wyrabia. Szuka asystentki

Jak się okazuje, to nie koniec wymagań. Chwilę później Sylwia wrzuciła do sieci kolejny filmik, w którym postanowiła porównać się do Mirandy Priestly z filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Naturalnie, praca dla gwiazdy takiego formatu wiąże się z wieloma poświęceniami i obowiązkami, dlatego Sylwia potrzebuje wszechstronnie utalentowanej dziewczyny.

Jeśli mieszkacie 300 kilometrów ode mnie, to raczej się nie uda. Musi być to praca stacjonarna. Kto oglądał film "Diabeł ubiera się u Prady", ten wie, że bycie asystentką, to nie jest prosta rzecz. (...) Obowiązki: nagrywanie, tzw. backstage ze wszystkiego i generalnie nagrywanie na social media. Druga rzecz - kurierzy, poczta, paczki. Bardzo ważna w mojej pracy. Trzecią rzeczą jest oczywiście vinted. Wysyłanie, wstawianie. Czwarta rzecz - musi być kreatywna, musi lubić social media, musi lubić zajmować się obrazem i nagrywaniem, zdjęciami. No musi być ogień. Fajnie by było, gdyby miała prawo jazdy - stwierdziła.