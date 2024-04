Sylwia Bomba pozuje TOPLESS. Pokazała efekty zmysłowej sesji zdjęciowej

Sylwia Bomba nie zwalnia tempa. Wszystko wskazuje na to, że nowa miłość nie tylko ją uskrzydliła, ale również skłoniła do podejmowania kolejnych działań zawodowych. Można przypuszczać, że harmonogram celebrytki pęka w szwach, skoro przystąpiła właśnie do poszukiwań osoby będącej na każde jej zawołanie.