Sylwia Bomba prezentuje WYĆWICZONĄ sylwetkę w koronkowej bieliźnie. Robi wrażenie? (FOTO)

Celebrytka dokłada wszelkich starań, by raczyć swoje blisko milionowe grono wiernych obserwatorów rozmaitymi, codziennymi treściami. Ostatnio Sylwia Bomba postanowiła zaskoczyć fanów i zaprezentowała się w sieci w wersji sauté. Chwilę później ukochana Grzegorza Collinsa pokazała się już w pełnym makijaży, który zrobiła jej córeczka Tosia. Ważną częścią jej profilu są również sesje zdjęciowe, które zawsze wywołują ogromne emocje.

Sylwia Bomba pręży się do zdjęć w koronkowej bieliźnie

Tym razem gwiazda TTV postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych małymi kulisami sesji zdjęciowej, której została bohaterką. W relacjach możemy zobaczyć Bombę w sportowym stroju czy satynowej kreacji i gigantycznych kwiatach na głowie. To jednak nie wszystko, ponieważ celebrytka, która lubi epatować swoim ciałem, dołożyła wszelkich starań, by również i tym razem relacje z backstage'u rozpaliły wszystkich internautów do czerwoności.