Sylwia Bomba przeszła spektakularną metamorfozę. Tak wyglądała 10 lat temu, zanim była sławna (FOTO)

Sylwia Bomba jako jedna z nielicznych osób wygrała casting do pierwszej edycji nieznanego wcześniej w Polsce brytyjskiego formatu "Gogglebox". Nie mogła wtedy przypuszczać, że program doczeka się aż 20 sezonów, a ona sama stanie się nie tylko gwiazdą szklanego ekranu, ale również pełnoprawną influencerką. W rozmowie z serwisem Party.pl wyznała, że nie robiła sobie wielkich nadziei na zaistnienie przed kamerami.

9 lat temu koleżanka wyciągnęła mnie na casting. (...) Poszłam tam z taką myślą, że przecież po pierwsze seplenię, po drugie jestem gruba, więc takich ludzi w telewizji nie pokazują, więc w ogóle nie ma szans, że dostanę się do jakiegokolwiek programu. Byłam totalnie na luzie, totalnie sobą. I potem dostałam telefon, że "nie no, ta gruba to musi koniecznie być" - wspominała z uśmiechem na twarzy.