Sylwia Bomba ROZSTAŁA SIĘ z partnerem? Tabloid ujawnia: "Ten związek jest już PRZESZŁOŚCIĄ"

W tych trudnych chwilach Bombę wspierał tajemniczy mężczyzna. Celebrytka nawet opublikowała ich wspólne zdjęcie w przeddzień pogrzebu, podpisując je słowami: "Spokój, Wsparcie, Szczęście". Mimo że gwiazdka nie zdecydowała się na pokazanie wizerunku ukochanego w swoich mediach społecznościowych, to co jakiś czas mężczyzna gościł na jej Instagramie. Niedługo później Sylwia pochwaliła się wspólnym dniem z partnerem i jej córką. Na fotce można było zobaczyć, jak we trójkę pozują przed lustrem, a druga połówka Bomby, trzyma na rękach jej córkę Antoninę.