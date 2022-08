Sylwia Bomba pokazuje partnera z jej córką i ogłasza: "To był super dzień" (FOTO)

Jagoda 11 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Bylam tam i rozpoznalam tę Panią. Z pudelka. Ostatnio pisaliście o niej. Dziewczyny, Pani Sylwia niestety z twarzy wyglada jak monstrum!!! To co jest w necie, to przerobki i filtry. To jest twarz ciezka i męska. Do tego nadmiernie opalona, sztuczne rzęsy, dużo podkładu. Figura dobre 80kg na wcisk opakowana w leginsy. A potem czytam, że dziewczyna jest rocznik '87. Omg!!!! Zero świeżości, lekkości, naturalnego zadbanego piękna. To jest estetyka imprezy/sylwestra disco polo.