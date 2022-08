Sylwia Bomba pokazała nowego partnera. "Spokój. Wsparcie. Szczęście"

Hipokrytka ta... 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Hipokrytka. Jak tak to info, że nowy związek zachowa dla siebie a co chwila zdjęcie z "kawałkiem" nowego partnera. Po co? Na co? Żeby w Q&A dostać pytanie o niego? Zachowanie związku dla siebie to zachowanie dla siebie,bez publikacji zdjęć partnera. A potem nasi "celebryci" po rozstaniu wydają "oświadczenia" prosząc o "uszanowanie prywatności", którą sprzedają na prawo i lewo. Nie informujesz o partnerze i o statusie swojego związku = nikt nic nie wie = brak konieczności informacji o zakończeniu związku.