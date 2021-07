Sylwia Bomba ujawnia, jak poznała ojca swojej córki: "Miałam ZAKAZ opowiadania tej historii"

Olla 42 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Tak sobie myślę, dlaczego te pseudo gwiazdy nie potrafią się rozstać w spokoju, bez latania do gazet z niusami? Spójrzcie na takiego wojewódzkiego. Różne rzeczy można o nim powiedzieć. Ale tyle lasek co on miał, wszystkie młode i żadna nie poleciała wywlekać tajemnic. A mogłaby i gazety by szalały. Zaraz pewnie ktoś powie, że im płaci ale takiej młodej modeleczki jakiś datek od gazet by się przydał. Po prostu są ludzie, którzy potrafią to zrobić z klasą i honorem zamiast prać brudy publicznie. Nie patrzą, że mają dzieci i to czytają. Dramat