Sylwia Bomba wspomina moment, gdy dowiedziała się o ciąży i "słabszy okres" w życiu (ZDJĘCIA)

Sylwia Bomba zaistniała w mediach za sprawą udziału w programie TTV Gogglebox. Przed telewizorem. Prawdziwą popularność celebrytce przyniosła jednak jej spektakularna metamorfoza. Dzięki diecie i intensywnym treningom mama małej Antoniny zrzuciła około 30 kilogramów, co było nie lada wyzwaniem - Bomba cierpi bowiem na insulinooporność.

Jak wiele polskich celebrytek Sylwia Bomba na co dzień chętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego w sieci. W piątek dołączyła do popularnej ostatnio instagramowej zabawy, w której na prośbę swoich obserwatorów udostępniła na Insta Story szereg fotografii, związanych z konkretnymi życiowymi sytuacjami. Fani Bomby prosili, by pokazała im m.in. jak wyglądała, będąc nastolatką, bez makijażu czy tuż po porodzie.