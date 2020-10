Sylwia Bomba "tyje, jak spojrzy na czekoladę": "Przy insulinooporności mam tak PRZEKICHANE" (FOTO)

Wygląda na to, że show biznes w ostatnich latach cierpi na znaczny deficyt celebrytów. Świadczyć może o tym fakt, że osobami publicznymi coraz częściej stają się uczestnicy uchodzących za "ogłupiające" programów rozrywkowych, takich jak Królowe życia, Rolnik szuka żony czy Gogglebox. Przed telewizorem. Za sprawą tego ostatniego show mogliście być świadkami narodzin nowej gwiazdki, Sylwii Bomby , która wyjątkowo dobrze odnalazła się w roli influencerki i specjalistki w tematach parentingowych, a także dietetycznych. 35-latkę śledzi na Instagramie już 700 (!) tysięcy fanów, a dumna z siebie atencjuszka chętnie raczy ich kolejnymi fotkami w wymyślnych stylizacjach, coraz bardziej upodabniając się do swojej idolki - Kim Kardashian .

Sylwia Bomba z "Gogglebox" ważyła 90 kg. Opowiedziała nam, jak schudła

Jak się okazuje, spektakularna utrata wagi, którą Sylwia zaliczyła w ostatnich latach, była dla niej podwójnie trudna do osiągnięcia i to wcale nie ze względu na słabość do podjadania. W instagramowym poście opublikowanym we wtorek celebrytka wyjawiła, że odkąd pamięta zawsze musiała się mocno pilnować w kwestii odżywiania, odmawiając sobie wszelkiego jedzenia, które mogłoby dodać jej kilogramów. Za słabą przemianą materii odpowiadać ma insulinooporność, przez którą Bomba "tyje, gdy tylko spojrzy na czekoladę".