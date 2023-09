Sylwia Bomba wygina się przed kamerą BEZ MAKIJAŻU. Poznalibyście ją? (FOTO)

Sylwia Bomba znalazła bardzo przyjemny sposób na życie - siedzi na tapczanie i komentuje oglądane w telewizji programy i seriale. Tak prozaiczna formuła okazała się kluczem do sukcesu stacji TTV, która wypromowała wiele gwiazd w swoim flagowym reality "Gogglebox. Przed telewizorem" . 36-laka występuje w nim nieprzerwanie od pierwszego odcinka.

Sylwia Bomba z programową koleżanką pokazują się przed i po zrobieniu makijażu

Panie już wiele razy zamieszczały wspólne materiały, zaskakując swoim dystansem do siebie. Tym razem, zgodnie z opisem nowego filmiku, zapewniają, że "stara przyjaźń nie rdzewieje". W ten sposób nawiązały do licznych plotek o ich sprzeczce, która miała być powodem zakończenia ich wspólnej przygody w programie TTV. Ostatecznie po kilkutygodniowej rozłące wróciły do komentowania w duecie.