Sylwia Bomba chwali się, jak schudła na diecie bez fasoli! "Z góry przepraszam wszystkich, których powyższy post ZDENERWUJE" (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że od momentu debiutu w "Gogglebox. Przed telewizorem" Sylwia Bomba przeszła sporą metamorfozę. Celebrytce udało się zrzucić ponad 30 kilogramów, co było dla niej sporym wyzwaniem. Bomba cierpi bowiem na insulinooporność i jak sama niegdyś wyznała, "tyje, jak tylko spojrzy na czekoladę". W związku z tym mama małej Antoniny nieustannie pracuje nad wyglądem i przykłada dużą wagę do spożywanych posiłków.

Na początku roku Sylwia Bomba ogłosiła na Instagramie przejście na restrykcyjną dietę. Celebrytka opowiedziała wówczas nieco o nowych nawykach żywieniowych, w tym spożywaniu śniadań bogatych w białko czy całkowitym odstawieniu warzyw zawierających skrobię, w tym ziemniaków, fasoli czy kukurydzy. Gwiazdka "Gogglebox" przyznała się także do wspomagania odchudzania tzw. "blokerem apetytu" , który później reklamowała nawet w sieci.

Pamiętacie wyzwanie z początku roku? Długo zastanawiałam się, czy dodać to zdjęcie… Wrzucam, bo jak to mówi mój serdeczny kolega: WYPRACOWANE, a nie dane - czytamy we wpisie celebrytki.