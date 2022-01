Dietetyczka miażdży Sylwię Bombę reklamującą tabletki BLOKUJĄCE APETYT: "Takie rzeczy powinny być KARALNE"

Jak widać, firmy biorą do takich reklam osoby, które tanio się sprzedają, bo ogólnie sprzedać się za taką reklamę to jest wstyd. Okej, wiem, że się mówi, że wstyd to kraść, ale wstyd jest promować tak niezdrowe podejście do życia. Jest wiele innych sposobów, żeby zarabiać pieniądze. Ale zarabianie pieniędzy na robieniu krzywdy ludziom w jakiś sposób nie jest ok - dodała.