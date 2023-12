Sylwia Gaczorek prezentuje, jak MARNUJE jedzenie! "Zawsze WYWALAM". Internauci są wściekli (WIDEO)

Sylwia Gaczorek jest właścicielką jednej z najpopularniejszych sieci salonów fryzjerskich, które świadczą usługi na terenie Krakowa i Warszawy. Influencerka wielokrotnie wspominała, że aby odnieść sukces, musiała się bardzo poświęcać i ciężko pracować.

Oprócz działalności na rynku fryzjerskim Sylwia Gaczorek udziela się w mediach społecznościowych. Na jej Instagramie pojawiają się liczne kadry z podróży do różnych zakątków świata, co uzupełnia vlogami. Aktualnie, tak jak inni influencerzy, publikuje mnóstwo materiałów z domowego zacisza, na których pokazuje, jak idą jej przygotowania do świąt. Ostatni materiał rozwścieczył internatów za sprawą tego, do czego się przyznała.

Sylwia Gaczorek przyznała się do marnowania jedzenia

W najnowszym filmie Sylwii Gaczorek mogliśmy usłyszeć fragment rozmowy z jej gościem. Koleżanka dopytywała, czy fryzjerka wyrzuciła ciasto, które chciała dokończyć później. Gaczorek odparła, że zawsze tak robi. Jest to spowodowane faktem, że nie lubi być otoczona resztkami jedzenia.

Nienawidzę, jak ktoś tak zostawia jedzenie i zawsze wywalam. Słyszycie? Ja strasznie nie lubię, kiedy ktoś zostawia jedzenie na blacie, takie odgryzione. Bardzo nie lubię i mi się nie podoba ten widok, więc zawsze wyrzucam. I tak samo nie lubię, jak ktoś z talerzem do lodówki wkłada jedzenie i zawsze, jak to widzę, to od razu wyrzucam. W ogóle ja mam manię wyrzucania, wszystko bym wyrzucała – wyznała Sylwia Gaczorek w najnowszym filmie na YouTubie.

Fragment materiału szybko trafił na TikToka. Wszystko za sprawą tego, że internautów oburzyła postawa celebrytki.

Czekam na czasy, kiedy ludzie przestaną bezmyślnie marnować zdatną do zjedzenia żywność; Jak można tak marnować jedzenie, bo jej się nie podoba ten widok?! Ciekawe, co by mówiła, gdyby zarabiała mało; A lodówka nie ma przypadkiem za zadanie przechowywanie żywności? - pisali oburzeni internauci.

Myślicie, że Sylwia Gaczorek odniesie się do tej kwestii?

