Sylwia Gliwa lata temu związała się z młodszym o 12 lat MATURZYSTĄ! Rozżalony mężczyzna zdradził, jak miała go traktować

Quest 1 godz. temu

Takie wywiady brzydko się starzeją, to gadanie o tym jacy to są szczęśliwi, planowanie przyszłości, a po 2 latach burzliwe rozstanie. Nie wiem po co oni udzielaja tych wywiadów, zawsze w początkowej fazie związku, jeszcze "na haju"