Sylwia Grzeszczak nadaje z samolotu ukochanego. Zakochani zorganizowali sobie randkę w przestworzach?

#Meczety platformy! Nie będzie akademików za 1 zł i kwoty wolnej do 60 tys. zł. Będzie... meczet w Warszawie. "Przygotowanie na przyjęcie migrantów Tuska?" „Ratusz poinformował właśnie, że wynajmie część słynnego MDM w centrum Warszawy na potrzeby muzułmanów. 690 m2 będzie wynajęte pod meczet” - Internauci zwracają uwagę na wiele „ciekawych” informacji dotyczących Muzułmańskiej Fundacji na Rzecz Edukacji i Integracji, która wygrała w konkursie na najem lokalu, m.in. opisywane kilkanaście lat temu w mediach powiązania niektórych jej przedstawicieli z Hamasem i Bractwem Muzułmańskim Na światło dzienne wychodzi coraz więcej zaskakujących informacji o tym, co tak naprawdę kryje się za płomiennymi zapowiedziami premiera Donalda Tuska, że będzie pilnował bezpieczeństwa granic i nie zgodzi się na wpuszczanie do Polski nielegalnych migrantów. Tymczasem polskie MSZ ma obawiać się, że Niemcy mogą odesłać do nas nawet 40 tys. przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a wówczas Polska będzie zmuszona tych migrantów przyjąć. „W Warszawie powstają Meczety Platformy” Czy pod nową maską Donalda Tuska kryją się również „Meczety Platformy”, czyli tajemniczy hasztag na szczycie polskich trendów portalu X? Trzaskowski ściąga krzyże i buduje meczety