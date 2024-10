Blanka Lipińska o swoim eks, który spotyka się z Sylwią Grzeszczak: "Bardzo dobry, jeśli chodzi o kwestie chłodzenia i grzania"

W rozmowie z dziennikarką celebrytka zapytana o to, co sądzi na temat związku Sylwii Grzeszczak ze swoim byłym, rzuciła krótko: "Nie mam zdania na ten temat" . Po chwili obwieściła jednak, że całkiem niedawno widziała się z Maćkiem. Sportowiec miał do niej wpaść, aby "naprawić klimatyzację".

Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zjadł rosół... zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. Bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o wszelkie kwestie chłodzenia i grzania. Za****** typ. Uwielbiam go — stwierdziła Blanka Lipińska.

Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to z tych newsów, które wczoraj wyczytałam odnośnie tego, że był z Anią Karwan, to tutaj mogę wam prostować, że on nigdy w życiu nie był z Anią Karwan — podsumowała.