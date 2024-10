Blanka Lipińska z ukochanym na premierze serialu

Wyglada na to ze warto oszczedzic pieniadze i wydac na na prawde dobrego chirurga plastyka, a jak sie oddajesz w rece takich srednich konowalow, co sie dopiero ucza tematu, nie umiejacych ze soba wspolpracowac - to pozostaje silny makijaz, odpowiedni wyraz twarzy. Nie wiem kto ja tak urzadzil, ale chyba duzo lepiej by wyszla gdyby wklepywala kremy odzywiajace na skore i nie zrobila sobie niczego.