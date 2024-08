Blanka Lipińska pomstuje na utrudnienia w Warszawie. "Bo jest Święto Wojska Polskiego i przecież trzeba defilować przez środek miasta"

Blanka Lipińska pomstuje na utrudnienia w Warszawie

W środę na instagramowym profilu Lipińskiej pojawiła się seria Instastories, w której relacjonowała powrót do domu z popołudniowego treningu. Wszystko szło dobrze - a przynajmniej do momentu, gdy odkryła, że część ulic w stolicy została zamknięta. Postanowiła więc przestrzec obserwujących.

Nagrywam to Story siódmy raz, bo za każdym razem kończyło się tak, że zaczynałam tak bluzgać, że musiałam usunąć to Story - zaczęła. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z was planował jechać ulicą Czerniakowską, to chciałabym powiedzieć, że jest ze wszystkich stron zamknięta.