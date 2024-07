Blanka Lipińska zdradza, jakiej jest ORIENTACJI. Na pytanie o związki jednopłciowe i adopcję przez nie dzieci nerwowo zareagowała

Blanka Lipińska ostro o związkach partnerskich i adopcjach

Podczas ostatniego pokazu duetu Paprocki i Brzozowski Blanka w rozmowie z "Plejadą" jasno dała do zrozumienia, co myśli o tym, że w Polsce, mimo wielu lat obietnic i wodzenia wyborców za nos, nadal nie uchwalono ustawy o związkach partnerskich.

Nie widzę powodu, dla którego ktoś ma być dyskryminowany przez to, kogo kocha. Ludzie, przecież chodzi o miłość. To jest najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej szczere uczucie na ziemi. A my kogoś mamy oceniać ze względu na to, kogo kocha? Przecież to jest p******e - grzmiała.