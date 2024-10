TYLKO NA PUDELKU: Sylwia Grzeszczak ZAKOCHANA! Jej nowy ukochany to były partner Blanki Lipińskiej i Ani Karwan

Grzeszczak nie należy do grona gwiazd, które chwalą się codziennym życiem w mediach społecznościowych. Jak jednak dowiedział się Pudelek, w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna - Maciej Buzała , który ma już na koncie związki z innymi przedstawicielkami show-biznesu: Anią Karwan oraz Blanką Lipińską . Potwierdza to nasz informator.

Kim jest Maciej Buzała?

Maciej Buzała dał się poznać jako partner Blanki Lipińskiej , z którą był związany przez półtora roku. Co więcej, przez chwilę wszyscy myśleli, że są po ślubie. Wszystko przez zdjęcia, jakie znalazły się na Instagramie Blanki. Szybko jednak okazało się, że są to kadry z filmu "365 dni". Ich relacja zakończyła się w sierpniu 2019 roku przez różnicę charakterów. Jak udało nam się dowiedzieć, przyjaźnią się do dzisiaj .

Wciąż się kochamy, ale uznaliśmy, że jesteśmy lepszymi kumplami niż związkiem. Ostatnie miesiące pokazały nam, że mamy trochę za mało czasu. To jest kolejny powód, dla którego się rozstaliśmy: ja potrzebuję rozmowy, a Maciej spokoju. Jesteśmy najlepszym przykładem na to, że można podjąć decyzję wspólnie i jeżeli ludzie do siebie nie pasują, to nie brnąć, nie ciągnąć, nie zmuszać się, tylko być przyjaciółmi - pisała Lipińska.