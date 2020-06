Zakochana Anna Karwan umawia się z BYŁYM CHŁOPAKIEM swojej "przyjaciółki" Blanki Lipińskiej!

Wciąż się kochamy, ale uznaliśmy, że jesteśmy lepszymi kumplami niż związkiem. Ostatnie miesiące pokazały nam, że mamy trochę za mało czasu. To jest kolejny powód, dla którego się rozstaliśmy: ja potrzebuję rozmowy, a Maciej spokoju. Jesteśmy najlepszym przykładem na to, że można podjąć decyzję wspólnie i jeżeli ludzie do siebie nie pasują, to nie brnąć, nie ciągnąć, nie zmuszać się, tylko być przyjaciółmi - wyjaśniła Lipińska na Instagramie.