Sylwia Lipka chwali się, że jej wujek będzie BEATYFIKOWANY: "Ja się lubię FLEXOWAĆ RODZINĄ"

Sylwia Lipka chwali się, że jej wuj ma szansę zostać świętym

Mój wujek będzie beatyfikowany, co oznacza, że będzie uznany za błogosławionego przez kościół katolicki - zaczęła podekscytowana Sylwia. Ja się lubię "flexować" (chwalić się - przyp. red] rodziną, więc wam opowiem. Chociaż to będzie smutna historia, bo on był męczennikiem. W każdym razie jest to brat mojego pradziadka. Rodzinnie miał na imię Wojtek, ale potem był zakonnikiem, Augustynem, w Krakowie i wziął imię Kazimierz.