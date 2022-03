Złote krany, różowa sypialnia, jacuzzi i gadżeciarskie dodatki. Sylwia Lipka zamieszkała w NOWYM DOMU (ZDJĘCIA)

Lola 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

150 metrowy dom ze skosami to wcale nie jest taka duża powierzchnia, użytkowa jest pewnie ok. 120 metrów, działka bardzo fajna, ale 40km od Warszawy to jakaś masakra. W tak młodym wieku oczywiście mnie samej nie było stać ale myślę, że dziewczyna nie zrobiła transakcji życia, na jej miejscu jednak wolałabym kupić lokal w samej Warszawie (nie wiem czy jest singlem ale jako singiel wynajmowałam 50m2 i uważam, że dla mnie samej było to aż nadto), a jak już bym sobie życie zaczęła układać to z łatwością lokal bym sprzedała i miała kapitał na coś na co się już zdecyduje na 100%. Ja kupiłam jako singiel lokal 95m2 z ogródkiem w wieku 31 lat. Teraz mam 34 lata wprowadził mi się partner i 2 koty i tak naprawdę nie korzystamy z połowy tej powierzchni, zwłaszcza, że układ mieszania jest taki, że pierwsze drzwi w korytarzu to sypialnia, drugie to łazienka i 2 - właściwie puste - pokoje są dalej. Baterie również mam złote przy wystroju biało-stalowo-czarnym i wyglądają super ale nie były jakoś dużo droższe od srebrnych także przestańcie hejtować z tymi złotymi bateriami.