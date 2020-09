Sylwia Lipka CIEPŁO o rówieśnikach, którzy wyśmiewali ją w szkole: "Jak zaczynałam karierę pytali, CZY NIE ZATRUDNIAM"

Staram się nie wracać do tych czasów. Staram się pamiętać o tym wszystkim, co teraz dostaję w internecie i teraz dostaję naprawdę mnóstwo miłości. Jedyne, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o dawne czasy to to, że udowodniłam moim znajomym, że się mylili i osoba z małego miasta, jeśli chce i będzie na to pracować przez te 16 lat, bo tyle na to pracowałam, to się uda. Więc jestem, pozdrawiam - stwierdziła Lipka.