Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" jednak się ROZSTALI? "Przelała się czara goryczy"

Bożena 2 min. temu

Mam takie wrażenie że ten zwiazek to nie był związek tylko ustawka od producentów programu. Nie było żadnej chemii od początku u nich nawet się nie lubili a po zakończeniu programu chcą na siłę wszystkich przekonać że się kochają i chcą być razem chociaż na dłuższą metę takie coś jest zero do przetrwania .