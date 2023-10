Sylwia Peretti o jedynej pamiątce po synu. To zawsze będzie przypominać jej o Patryku (FOTO)

Saragossa 37 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Przeczytałem wywiad od deski do deski (nawet 2x = poświęcenie, bo to jest bełkot). Pytanko takie mam: czy ta celebrytka posiada jakiekolwiek uczucia wyższe (podpowiem : wstyd, empatia, altruizm)...???!! Z treści jej wypowiedzi wynika, że nie. Skąd taki wniosek? Mianowicie, kompletny brak poczucia winny odnośnie wzorców, które dawała synowi, odnośnie pirackich jazd samochodem. Matka od dawna miała bakcyla na Sportowe samochody ( nawet jedno Maserati zwinęła byłemu partnerowi, łatwo to zweryfikować), mamusia na jakiś czas, przed tragedią (śmierć syna) kombinowała, żeby usunąć "kaganiec" z samochodu marki BMW, który fabrycznie rozpędzał się do 270km/h. (Lucyfer). Ta kobieta wręcz obnosiła się z tym, że za nic ma przepisy ruchu drogowego, policjantów drogówki określała epitetami ze swojego rynsztokoweg języka. Jaki wzór do naśladowania dała matka synowi???! Odpowiem: kompletnie patologiczny. Całkiem niedawno, inny bananowy dzieciak jadąc ponad 300 km/h a1, zepchnął z pasa samochód marki kia, doprowadzając do wypadku, czego efektem było spalenie młodych rodziców z małym dzieckiem!! Taki sam schemat działania, młody gn@j, który dzięki kasie rodziny czuje się bezkarny, ma wypasione auto, jest królem prostej. Te dwie tragedie są do siebie podobne, jedyne różnice: kierowca BMW był trzeźwy, wieksza prędkość, ale zabił całą, młodą rodzinę. Król prostej z Krakowa, był napruty jak szpadel, zabił siebie i kolegów, a mógł więcej osób zabrać z tego świata... W obliczu takiej tragedii rodziny z Myszkowa, ta pani powinna się schować do mysiej dziury, jej żale, odnośnie syna pijaka i rajdowca na publicznych drogach, to żenujący zabieg PR. ps. Pani Sylwio, proponuję rezygnację z mediów społecznościowych, bo to, co Pani publikuje, lub udziela się w mediach typu Viva jest po prostu żenujące. I proszę się nie odgrażać osobom, które piszą pani niestety bolesną prawdę. Wybrała sobie pani bardzo zły moment na powrót do lansu, zwłaszcza na trupie syna.