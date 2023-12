Sylwia Peretti o pierwszych świętach po śmierci syna: "Wegetacja i koszmarne wyjałowienie z uczuć. Odeszłam razem z nim"

Odkąd po kilku miesiącach milczenia Peretti zamieściła w końcu post, w którym rozpisała się o tym, co ją spotkało i jak trudno jest pogodzić się jej ze śmiercią pierworodnego, gwiazda "Królowych życia" coraz częściej przemawia do instagramowej "publiczności". Przeważnie celebrytka informuje tam o działalności charytatywnej na rzecz wychowanków Domów Dziecka oraz seniorów, którą kontynuuje z myślą o synu.

Sylwia Peretti opublikowała zdjęcie z Patrykiem. Towarzyszył mu poruszający wpis

Bożonarodzeniowy okres jest dla Sylwii szczególnie ciężki, a brak syna u jej boku - jeszcze boleśniej wyczuwalny. W drugi dzień świąt zdruzgotana celebrytka postanowiła zamieścić na swoim profilu obszerny post poświęcony pociesze. Wpisowi towarzyszyło zdjęcie z Wigilii, na którym widzimy Sylwię z przymocowanymi do pleców skrzydłami anioła wręczającą przebranemu za świętego Mikołaja Patrykowi prezent spod choinki.

Kiedy patrzę na to zdjęcie, uświadamiam sobie, że zamieniliśmy się rolami i wrzeszczę po cichu z niemocy - zaczęła. Teraz to ja będę Mikołajem, a ty moim aniołem, synek... Po 24 latach, nie ma już u mnie świąt "na Kevina", z tysiącem lampek, radością, śmiechem i prezentami. W ogóle ich ich nie ma... Jest za to wegetacja, pustka i koszmarne wyjałowienie z uczuć.