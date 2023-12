Sylwia Peretti pokazała ARCHIWALNE zdjęcia z synem. "Wspomnień nie można przytulić" (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Pilarczyk o tragicznym wypadku syna Peretti: "Przerażajace. Szarżowanie po ulicy, to nie jest pokazywanie swoich jaj"

Sylwia Peretti pokazała archiwalne zdjęcia z synem. Tak spędzali święta

Celebrytka aktualnie kontaktuje się z fanami za pośrednictwem specjalnego profilu "Paczka Peretki", który poświęcony jest wspomnianej działalności. To właśnie tam pojawił się chwytający za serce post , w którym Peretti wyznała, na jakim etapie są przygotowania do tegorocznej edycji akcji "Paczka Peretki".

Kochani. W domu Świętego Mikołaja dzieje się magia. Już niebawem zobaczycie efekty naszej wspólnej pracy oraz radość dzieciaków. Radość — tak często wracam do tych uśmiechów towarzyszących nam na tych zdjęciach. Dbajcie o to, co kochacie, bo wspomnień nie można przytulić - wyznała.