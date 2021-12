Sylwia Peretti pokazała się po zabiegu powiek! Poprawiła NIEUDANĄ operację sprzed lat: "Nie zamykałam oka w nocy" (FOTO)

Sylwia Peretti zyskała rozpoznawalność dzięki programowi "Królowe życia". Co prawda miłośniczka czterech kółek aktualnie nie jest już uczestniczką show TTV, zdążyła dorobić się imponującego grona obserwatorów na Instagramie. To właśnie w popularnym serwisie, gdzie śledzi ją już prawie 230 tysięcy fanów, pokazuje swoją "królewską" codzienność.

Przed pierwszym zabiegiem, czyli pięć lat temu miałam rollupy, nie powieki... - zaczyna, udzielając odpowiedzi jednej z obserwatorek. Nadmiar skóry bardzo ciążył i zasłaniał rzęsy. Do tego na jednym oku miałam ptozę (tzw. leniwy dźwigacz oka). Powieka była bardziej przymrużona, oko mniejsze, a co za tym idzie - kompleksy - wspomina. Zabieg się nie udał, mimo że to oko doktor poprawiał trzykrotnie - wyjaśnia, ujawniając, że nieudany zabieg mocno dawał się jej we znaki: