Sylwia Peretti nie oszczędzała na poprawinach: automat z prosseco, magik i "aniele skrzydła"! (ZDJĘCIA)

Choć internauci mają wątpliwości co do tego, czy było to "wesele z klasą", to z pewnością było to "wesele z kasą". Peretti nie oszczędzała na niczym i chciała zapewnić gościom możliwie najwięcej atrakcji. Z podobnym rozmachem zostały wyprawione poprawiny. Na przyjaciół Sylwii Peretti i Łukasza Porzuczka czekały m.in.: "anielskie skrzydła", automat z prosseco, magik, grill i DJ grający do białego rana.