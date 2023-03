Sylwia Peretti pokazuje stare implanty i ubolewa: "Jakaś laska sprzedała implanty i zarobiła kupę hajsu. UPRZEDZIŁA mnie" (FOTO)

Sylwia Peretti kilka lat temu pojawiła się na salonach dzięki rozpoznawalności zdobytej w "Królowych życia". Mimo że jej przygoda z programem nie trwała zbyt długo, to okazało się, że to wystarczyło, by zgarnąć status celebrytki. Teraz influencerka jest stałą bywalczynią ścianek, gwiazdą fot paparazzi i prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie udało jej się zgromadzić imponującą społeczność, bo śledzi ją już 254 tys. obserwujących.