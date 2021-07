Sylwia Peretti prosi fanów w dniu swojego ślubu: "Jak ktoś ma mi źle życzyć, to niech się po prostu ZAMKNIE"

Sylwia Peretti to eksgwiazda Królowych Życia, która obecnie wiedzie słodkie życie bizneswoman i influencerki. Aspirująca celebrytka ma już niemal 200 tysięcy fanów na Instagramie i bardzo chętnie dzieli się z nimi tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Sylwia od długich miesięcy zapowiadała, że przypieczętuje związek ze swoim ukochanym Łukaszem Porzuczkiem i w końcu doczekała się tego "wielkiego dnia".

Podekscytowana Peretti zamieściła na swoim profilu zegar, który wskazywał odliczanie do dnia ślubu. Na fali sentymentu wrzuciła też kilka archiwalnych fotek z partnerem. By nieco ochłonąć, w wieczór poprzedzający ślub wybrała się na masaż tajski i być może właśnie to sprawiło, że w dniu ceremonii była dość wyluzowana. Z uśmiechem przemówiła do swoich followersów, zaznaczając z góry, że hejterzy mają się "zamknąć".