Sylwia Peretti z "Królowych Życia" odlicza dni do ślubu i zapewnia, że kochałaby nawet BEZ PIENIĘDZY: "Wiemy, jak to jest NIC NIE MIEĆ"!

Sylwia Peretti dała się poznać w 9. sezonie Królowych Życia jako wyszczekana i pewna siebie rezydentka krakowskich przedmieść ze słabością do drogich ubrań i jeszcze droższych samochodów. Bardzo prędko udało jej się stać jedną z najbardziej aktywnych medialnie uczestniczek programu, co docenione zostało przez grono jej zagorzałych zwolenników gromadzących się wokół instagramowego profilu królowej.

Najfajniejsze uczucie, że w końcu możemy naprawdę planować ten dzień! Byliśmy już zrezygnowani, był czas, że już odpuściłam i wtedy właśnie Łukasz wziął sprawy w swoje ręce, zaangażował się i znalazł się termin! (…) Pogoda czy pierwszy taniec nie mają już dla nas takiego znaczenia. Chcemy, by był to ślub naszych marzeń . (…) Póki co odliczamy i już nie możemy się doczekać - ujawnia zakochana po uszy gwiazdka TTV.

Czas, kiedy poznaliśmy się z Łukaszem, nie był łaskawy dla żadnego z nas. Oboje musieliśmy zmagać się z problemami, z przeszłością. Oboje mamy świadomość, jak to jest nic nie mieć. Jak to jest, kiedy robisz wszystko, by wystarczyło na opłaty, nie wspomnę o innych podstawowych rzeczach. (…) Przeżyliśmy swoje najgorsze chwile razem, teraz najpiękniejsze razem celebrujemy. Jednak nie zapominamy, jak to jest być z drugiej strony. (…) Łukasz jest moim największym wsparciem. Wiem, że w drugą stronę jest tak samo. Nie wiemy, co przyniesie życie, ale bardzo chcemy je przeżyć razem. Czy świat nas rozumie, czy nie.