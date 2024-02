Sylwia Peretti SPRZEDAJE swoją luksusową willę w Krakowie! Chce za nią prawie 6 MILIONÓW ZŁOTYCH

CSR 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy to prawda, że mieszkańcy uczęszczający do gminnej hali sportowej w jednej z podwarszawskich miejscowości nie mogą z niej korzystać przez 5 dni, bo pewien znany właściciel znanej sieci placówek o charakterze artystycznym wykupił hale w celu organizacji turnieju? Nie ma gdzie zaparkować, a stałe zajęcia dla mieszkańców odbywają się poza ich placówką, mimo że ta została zbudowana głównie z podatków mieszkańców, którzy mają wykupione karnety. Gminny turniej musiał zostać przeniesiony do innej hali. Organizator nie zapewnił dobrej organizacji ruchu. Mieszkańcy są oburzeni i skarżą się na miejskiej grupie. Miasto nie jest przystosowane do organizacji takiego przedsięwzięcia albo organizator zawiódł na kilku polach. Radny gminy zaapelował do dyrektorki hali, bez żadnej odpowiedzi.