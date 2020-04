Sylwia Przybysz gani fanów spekulujących o jej drugiej ciąży: "Nie wypada o to pytać"

Gość 31 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Ta dziewczyna odkąd zaszła w ciążę non- stop reklamuje jakieś produkty które dostaje za darmoche ze swoim facetem, Janem. Naprawdę to jest tak irytujące i wkurzające ze szok, oglądają tą dziewczyne dziewczynki, mające 9-13 lat ( czasami starsze fanki do około wieku Sysi) Pomyslcie sobie, wchodzi jej fanka na profil i widzi reklamę kosmetyków za 200 zl na jej instastories albo reklamę pieluch, nic do fanów nie mówi mądrego tylko reklamuje. A ponoc byli przygotowani na dziecko i wszystko mieli. 🤦‍♀️🤦‍♀️ żenada. Ps. Mam skreeny od urodzenia ich córki co 2 dzień reklamowanie i chwalenie sie darmówkami od sponsorów, tylko tyle dodawała. Ta Sylwia jest żałosną i nieco za młodą dziewczyną na matke.