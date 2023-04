Sandra S od hitu "BIG KLAMOTY" zdradza plany na podbój polskiego show biznesu! Jesteście na to gotowi? (WIDEO)

Maja 23 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ja jakies 20 lat temu napisałam około 30 stu wierszyków dla dzieci.Na warsztatach literackich ,nawet wykładowca powrownała mnie do Brzechwy.Nigdy nie wydałam ich.Nadal mam je w szufladzie.Bo nie mam takiego tupetu .Nawet jakbym miała możliwość to pewnie nawet w dzisiejszym świecie nigdy o mnie by nie usłyszał. Z prostych przyczyn.Nie mam cy..kow z tribalem i tony tapety.I tik toka też brak.