Sylwia z "Love Island" cieszy się z utraty wagi: "W końcu nie myślę o tym, że BOCZEK WYJDZIE"

To głównie wynik diety i ćwiczeń na siłowni. Trenuję od dziecka i uważam, że tańcem nie chudnę. Jeśli to jest coś nowego dla gwiazd, to jest ten spadek wagi. Ja jestem przyzwyczajona do tego wysiłku. Jeden taniec na "lajwie" to nic w porównaniu do dwudziestu na turnieju tańca - stwierdziła.