Syn Ciechowskiego broni matki po tym, jak członkowie Republiki stwierdzili, że ich zastrasza i wyłudza pieniądze. "Trwa nagonka"

Hmmmm 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I to jest wlasnie problem, bo zespol powinien miec prawa do nazwy zespolu, ktory tworzyli. Republika nie byla solista! Wdowa moze wyciagac tu artykuly prawa itd ale to wlasnie o to chodzi, ze prawo jest zle! Odcina sie tworcow od ich dziela! Ta pani ma tylko to wspolnego z Republika, ze spala i gotowala obiady jednemu z jej czlonkow, tu nie ma nic artystycznego. Prawo do kitu.