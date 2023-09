Syn Doroty Szelągowskiej zapozował dla... "Vogue'a"! Robi wrażenie? (FOTO)

Gosh 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Zagral w jednym serialu, nikt szerzej go nie zna ale już widac sodówka uderzyła, normalnie wysyła vibe palmy jak stąd na ksiezyc. Poza tym mam wrazenie ze on strasznie kopiuje swojego przyszywanego ojca Adama. To on miewa takie miny spontaniczne, kojarzę takie jego sesje jakeis czy mimikę z koncertów. Chlopak go naśladuje.