Syn Janusza Józefowicza gra w "M jak miłość". Nie kryje irytacji, gdy łączy się go z ojcem. Podobny do reżysera? (ZDJĘCIA)

Jakub Józefowicz robi prawdziwą furorę na ekranie

O ile Jakub bardzo chroni swoją prywatność, to o jego karierze można powiedzieć sporo. Pierwsze kroki w branży filmowej stawiał już w liceum, kiedy to kręcił swoje pierwsze etiudy. Po ukończeniu szkoły średniej postanowił wybrać się na studia do Warszawskiej Szkoły Filmowej, jednak zrezygnował na drugim roku. Później pojawił się w trzeciej części "Planety Singli", a w 2019 roku dołączył do ekipy serialu "M jak miłość". Największa rozpoznawalność dała mu właśnie rola Łukasza Wojciechowskiego w hitowej produkcji telewizyjnej Dwójki.