Syn Joe Bidena błagał kuzynkę, by umówiła go na randkę z młodszą o 25 lat Nicolą Peltz! Wyciekły prywatne wiadomości Huntera Bidena

W ostatnich dniach oczy wielu Polaków skierowane są na Joe Bidena. Wszystko za sprawą wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Planowo 80-latek miał pojawić się w Polsce dopiero we wtorek. Jednak polityk niespodziewanie wylądował w Warszawie dzień wcześniej po to, by pociągiem przetransportować się do Ukrainy i spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta w Kijowie z powodów bezpieczeństwa do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy.