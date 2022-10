Syn Kamila Durczoka po raz pierwszy przemówił w sprawie SPADKU po ojcu: "Decyzja została podjęta w pięć sekund"

Iza 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 19 Odpowiedz

Trochę przykro . Ojciec jego jaki był dla innych to wiadomo ale syna kochał , widać to było po nim . I teraz jak czytam ze dla syna to nie było wielkie przeżycie ze stracił ojca to jakoś mi dziwnie .😩 Ja miałam kochanego i kochającego ojca i pomimo upływu lat od śmierci nadal jest to dla mnie bardzo przykra strata.