Syn Katarzyny Nosowskiej zmagał się z UZALEŻNIENIEM: "Nie mogę powiedzieć, że poradziłem sobie ze wszystkimi problemami"

Syn Nosowskiej nie ukrywa trudnej przeszłości

Czasem ludzie zastanawiają się, po co tak się uzewnętrzniam. A ja uważam, że poruszając pewne kwestie, które już przepracowałem lub nad którymi aktualnie pracuję, dokładam cegiełkę do tego, żeby nie były one tabu. Bo przecież nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wiele osób na całym świecie walczy z nałogami. Ja celowo nie mówię, od czego byłem uzależniony. Nie chcę robić z tego sensacji. Nie zależy mi na generowaniu krzykliwych nagłówków. W gruncie rzeczy to nie jest problem substancji, tylko emocji - otworzył się w wywiadzie dla serwisu Plejada.