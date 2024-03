Katarzyna Nosowska po latach udzieliła wywiadu w TVP. Opowiedziała o wychowaniu syna: "Są sfery życia, w których go UPOŚLEDZIŁAM"

W sobotnim wydaniu programu pojawiła się Katarzyna Nosowska . Na początku rozmowy wokalistka powróciła wspomnieniami do czasów pracy na poczcie, która okazała się jej wspólnym mianownikiem z prowadzącym. Wywiad stanowił obszerny przekrój życia artystki, w związku z czym w pewnym momencie powędrował on w stronę rodzicielstwa. Autorka książek szczegółowo odpowiedziała na pytanie o wychowanie jedynaka.

Katarzyna Nosowska opowiedziała o synu. Jakie mają relacje?

Z wielce szlachetną intencją wiedziałam, że chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe, ale działałam po omacku, bo nigdy wcześniej nie byłam matką ani nigdy później. Mam świadomość błędów, które popełniłam . Myślę, że mogłabym przyznać sobie dwie skrajnie różne oceny. (...) Są na pewno sfery życia, w których go upośledziłam, niechcący, a są też takie, gdzie uposażyłam go w bardzo wartościowy ekwipunek, oręż - powiedziała.

Wokalistka rozwinęła ten wątek, tłumacząc dziennikarzowi największy popełniony przez nią błąd z perspektywy matki. Uważała, że to, co zapewniało szczęście w jej dzieciństwie, przełoży się również na zadowolenie syna. Wyznała jednak, że najbardziej karci się za swoją nadopiekuńczość .

Katarzyna Nosowska poruszyła w książce niezwykle intymny temat

Nie lubię słowa masturbacja. Brzydkie jest bardzo. Właśnie dlatego użyłam słowa "samość", bo mi się wydaje łagodne i czułe. Bardzo często tę czynność się nawet w rozmowach brutalizuje i spłyca. Takie to jest przemocowe wobec samego siebie, takie szarpane po prostu, a wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś perspektywy, że można to traktować jako formę chłodnego wyładowania, ale można np. uznać, że to jest taki moment, kiedy możemy naprawdę spotkać się ze sobą - obszernie wyjaśniła.