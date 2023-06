Katarzyna Nosowska została przed laty zdradzona. Paweł Krawczyk miał też problem z alkoholem: "To było psychicznie nie do wytrzymania"

Historia trudnej miłości Katarzyny Nosowskiej i Pawła Krawczyka

Para poznała się w 2001 roku, kiedy to Krawczyk dołączył do zespołu "Hey" jako gitarzysta. Wspólne trasy koncertowe i zamiłowanie do muzyki sprawiły, że Katarzyna i Paweł bardzo się do siebie zbliżyli. Nie spieszyło im się jednak ze ślubem. Nie raz podkreślali, że urzędowy papierek nie jest im potrzebny, choć nigdy nie wykluczali, że zalegalizują swój związek.