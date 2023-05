Syn Katarzyny Nosowskiej związał się z młodszą o 10 lat uczestniczką "The Voice Kids". Mikołaj Krajewski pokazał pierwsze zdjęcia (FOTO)

Kasia 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mam syna 16 lat. Staram mu sie tlumaczyc zeby nie szukal dziewczyn tylko do seksu i nie traktowal ich przedmiotowo- ale one same siebie uprzedmiotowuja. I co ja moge tlumaczyc jak prosza i zartuja ze mu zrobia l… jak sie z nimi spotka. Wtf co teraz jest za mlodziez. Nie dziwie sie synowi ze sie bawi i mnie nie slucha… ale gdzie rodzice tych dziewczynek:( tu rozczarowanie brakiem dojzalosci 27 letniego syna legendy Kasi