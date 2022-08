Katarzyna Nosowska dołącza do gwiazd piętnujących PiS za sytuację na Odrze: "BRZYDZĘ SIĘ tymi, którzy unikają odpowiedzialności"

Derek przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No po tych pustych słowach Zalewskiego musiałem przełączyć dość fajny koncert na inna stację...nie da się słuchać takich wynurzeń i pustych oskarżeń. Na miejscu PIS zapytałabym Zalewskiego co mu ukradli - konkretnie, a nie puste hasła wyuczone przez PO. Odpadłby w przedbiegach na argumenty w takiej rozmowie, bo zwolennicy PO potrafią kłaść do głowy tylko pustą sieczkę dla tych, co sami nie myślą. Przecież są dymisje - czego hieny chcą więcej skoro nikt z uczonych i badaczy nie wie co jest przyczyną???!!! Już widzę jak PO podeszłoby do sprawy: sorry taki mamy klimat...;)