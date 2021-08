Krzysztof Zalewski apeluje o tolerancję na scenie Męskiego Grania: "MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA"

Nie jest tajemnicą, że Krzysztof Zalewski aktywnie wspiera społeczność LGBT i regularnie wykorzystuje popularność, by szerzyć tolerancję wśród swych fanów. Tak stało się również w miniony piątek, kiedy to muzyk wystąpił na Błoniach Stadionu Narodowego w ramach Festiwalu Letnie Brzmienia. W pewnym momencie koncertu artysta zaprezentował zgromadzonym tęczową flagę.

Następnie muzyk odśpiewał fragment przeboju Nirvany "All Apologies" z wersami "What else should I say?/Everyone is gay", po czym zachęcił widzów do skandowania hasła: "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie".