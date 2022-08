Top of the Top Sopot Festival 2022. Katarzyna Nosowska ZALICZYŁA WPADKĘ na scenie! "No wiecie, to jest jednak NA ŻYWO"

Meh 11 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

"Sama go sobie urodziłam 26 lat temu. Śmieję się, że jeszcze nie schudłam po ciąży, a on już jest... Patrzcie" - oglądałam i smutne było to jak po tym tekście nie było żadnej reakcji ze strony publiczności. Przecież to był żart! I Nosowska czekała na przynajmniej oklaski i uśmiech. A tu grobowa cisza i zespół zaczął szybko grać... No tak jakoś przykro się mi zrobiło tylko z boku na to patrząc...